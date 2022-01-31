"لم أضع حدودًا جنسية أو جسدية".. بيلا حديد تكشف تاريخ علاقاتها المؤذية غير الصحية

2022/01/31 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عارضة الأزياء بيلا حديد، إن الافتقار إلى الحدود "جنسيًا وجسديًا وعاطفيًا" أدى إلى تعرضها للإيذاء في عدد من العلاقات غير الصحية.

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