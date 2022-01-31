رئاسة إقليم كردستان تصدر بياناً بشأن مبادرة بارزاني

2022/01/31 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت رئاسة اقليم كردستان، الاثنين، بياناً بشأن اجتماع النجف الذي عقد اليوم بمنزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وبحسب بيان لرئاسة الاقليم، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فإن “الوفد الذي زار النجف اليوم ناقش الوضع السياسي الراهن للعراق مع زعيم التيار الصدري خلال زيارته الى النجف”.وأضاف أن “وفداً سياسياً رفيع المستوى …

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