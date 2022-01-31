2022/01/31 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت شرطة الرميثة، اليوم الاثنين، القبض على متهم هارب محكوم غيابيا بالإعدام في المثنى.وذكر بيان للداخلية تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود معلومات عن وجود شخص متهم هارب محكوم غيابيا بالإعدام تمكنت مفارز مركز شرطة الهلال التابعة الى قسم شرطة قضاء الرميثة بمحافظة المثنى من إلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة […]

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