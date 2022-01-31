بابل: تشكيل لجنة لشمول المحاضرين بقرار 315

2022/01/31 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد نسبة شمولهم.

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