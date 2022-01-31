الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش شرقي صلاح الدين

2022/01/31 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

احبطت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تسللا لفلول داعش الارهابي شرق محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجموعة حاولت من عناصر فلول داعش الارهابي التسلل الى منطقة صحراء العيث شرق صلاح الدين".

واصاف، ان "القوة تصدت لهم واحبطت تسللهم".

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