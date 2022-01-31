2022/01/31 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن إحباط تسلل لعناصر "داعش" شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي احبطت، الاثنين، تسللا لفلول داعش الارهابي شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "مجموعة حاولت من عناصر فلول داعش الارهابي التسلل الى منطقة صحراء العيث، مساء اليوم، قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تسلل لعناصر 'داعش' شرقي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تسلل لعناصر 'داعش' شرقي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).