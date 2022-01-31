محكمة كويتية تحدد موعد نظر دعوى

2022/01/31 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن المحكمة الكلية، حددت موعد الخامس والعشرين من مايو القادم للنظر في دعوى قضائية تطالب بحجب منصة نتفليكس التلفزيونية في البلاد، بعد الجدل الذي أثاره فيلم "أصحاب ولا أعز".

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