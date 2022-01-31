شركة يابانية تعلن عن عقار يؤثر على أوميكرون

2022/01/31 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة التجارة والصناعات الدوائية اليابانية :كوا كو” اليوم الاثنين، أن عقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات أظهر “تأثيرًا مضادًا للفيروسات” مثل أوميكرون.وفيما أكدت الشركة في بيان لها نشرته رويترز أن أبحاثا إكلينيكية مشتركة مع جامعة كيتاساتو في طوكيو أثبتت أن تأثير العقار يمتد لمتغيرات أخرى من فيروس كورونا، إلا أنها لم تقدم على […]

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