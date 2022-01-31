كورونا يضرب المنتخب الوطني بقوة: 8 إصابات جديدة قبل مواجهة لبنان

2022/01/31 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة ثمانية، لاعبين جدد قبل مواجهة لبنان، المقررة يوم غد.

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وقال الاتحاد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الثاني 2022): إن "فحوصاتُ الـ PCR، التي أجريت صباح اليوم الاثنين في بيروت، أظهرت إصاباتٍ إيجابيةٍ في صفوف وفد منتخبنا الوطني، شملت كلاً من اللاعبين: ميثم جبار وحسن رائد وفرانس ضياء وعلاء عباس والإداري زياد عبد الرحمن والمصور محمد العزاوي، والمحاسب مصطفى خالد، بالإضافة الى رزاق فرحان".

وأضاف، "سيغيبُ اللاعبون الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابيةً عن مباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني التي ستقامُ غداً الثلاثاء في ملعبِ صيدا ببيروت في الساعةِ الثالثة عصراً".

يذكرُ أن اللاعبين (سامح سعيد وحسين جبار وشيركو كريم) ظهرت نتائجُ فحوصاتهم سلبيةً أثناء إعادتها.

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