خمسة طرق للتغلب على الكوابيس

2022/01/31 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن تكون الكوابيس مؤلمة للغاية وتؤدي إلى الحرمان من النوم، خاصة إذا كنت تعاني منها كثيرا.ولكن لا تقلق، فإن فهم المعنى النفسي وراء أحلامك يمكن أن يساعدك على منع حدوثها.وتحدث موقع “إكسبريس” مع خبية الأحلام، تيريزا تشيونغ، وكاثرين هول، عالمة النفس في النوم من Somnus Therapy، لاكتشاف أكثر الكوابيس شيوعا […]

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