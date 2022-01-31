اسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق

2022/01/31 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدعي العام في ولاية نيويورك طيّ التحقيق في التهم المنسوبة لحاكم الولاية السابق أندرو كومو بالاعتداء الجنسي، وأسقط التهم عنه.وقال المدعي العام غريغوري أوكس: “خلص مكتب المدعي العام لمقاطعة أوسويغو إلى أنه لا يوجد أساس قانوني كاف لتوجيه اتهامات جنائية ضد الحاكم السابق أندرو كومو بناء على مزاعم الاتصال الجسدي غير […]

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