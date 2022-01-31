اكتشاف 3 مجرات مذهلة من خلال تلسكوب “هابل”

2022/01/31 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، مجموعة جديدة تتكون من ثلاث مجرات، تُعرف مجتمعة باسم “NGC 7764A”.وتظهر الصورة الملتقطة حديثاً أن ثمة تفاعلا بين المجرتين في الجزء العلوي الأيمن من الصورة، كما تعطي المسارات الطويلة للنجوم والغازات الممتدة منها انطباعًا بأن كليهما ضربا للتو بسرعة كبيرة، وألقي بهما […]

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