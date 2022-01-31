المساري: زيارة الوفد المشترك إلى الصدر دحضت فكرة ’شق البيت الشيعي

2022/01/31 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال عضو تحالف تقدم، أحمد المساري، إن زيارة وفد كردي – سني إلى زعيم التيار الصدري، أنهت فكرة وجود رغبة بشق البيت الشيعي.وذكر المساري، في لقاء متلفز، أن “سابقاً كنا نُتهم بشق الصف الشيعي، واليوم كبار القادة السنة والكرد ذهبوا للصدر من أجل التفاهم مع الشركاء الشيعة”، موضحاً أنه “نحن لسنا سببا …

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