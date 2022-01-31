مرور البصرة توجه بتشديد المحاسبة على مخالفة قيادة المركبة بدون إجازة سوق

2022/01/31 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وجه مدير مرور محافظة البصرة لواء المرور الحقوقي حيدر عبود العيداني بتشديد المحاسبة على مخالفة قيادة المركبة بدون إجازة سوق.وذكرت المديرية في بيان : تنفيذ لتوجيهات مدير المرور العام اتخذت المديرية بتشديد المحاسبة على مخالفة قيادة المركبة بدون إجازة سوق والتأكيد على الطرق الخارجية لمنع وقوع الحوادث المرورية المؤسفة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المادة ٣٢ من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩.ودعت المديرية كافة أصحاب المركبات الى الإلتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لتجنب المحاسبة القانونية./انتهى

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