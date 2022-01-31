ثماني نتائج إيجابية في وفد المنتخب الوطني قبل مواجهة لبنان

2022/01/31 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا في وفد منتخبنا قبل مواجهة لبنان في تصفيات كأس العالم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فحوصاتُ الـ PCR، التي أجريت صباح اليوم الاثنين في بيروت، كشفت عن إصاباتٍ إيجابيةٍ في صفوف وفد منتخبنا الوطني، وشملت كلاً من اللاعبين: ميثم […]

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