2022/01/31 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ما تزال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رهن التوقعات والاحتمالات، ففيما لوح الإطار التنسيقي بعرقلته للجلسة في حال تشكيله ثلث عدد أعضاء البرلمان، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحليف للجبهة المناوئة للإطار التنسيقي، بأن رئيس الجمهورية سيمرر كما مررت رئاسة البرلمان، وذلك لوجود “اتفاقيات سياسية”، ووسط هذه التوقعات أكد خبير قانوني على عدم دول البلد […]

ظهرت المقالة الرهانات ترتفع حول تمرير رئيس الجمهورية..



من سيشكل ثلثي البرلمان؟ أولاً على ايرث نيوز.

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