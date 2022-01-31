واشنطن تعرض على مجلس الأمن تفاصيل تهديد روسيا لأوكرانيا

2022/01/31 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععرضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم التفاصيل الكاملة للتهديد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وذكر بيان البيت الابيض، إنه "إذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار، فستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الانخراط في ذلك بحسن نية، أما إذا اختارت روسيا بدلاً من ذلك الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، فلسوف تتحّمل المسؤولية وستواجه عواقب سريعة وخطيرة."واكد البيان ان الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيواصلون الاستعداد لكل سيناريو محتمل، داعين الى أن يكون العالم متيقّظا بشأن الإجراءات التي تهدّد روسيا باتّخاذها.واضاف: أن الغرب مستعدّا للردّ على المخاطر التي تمثّلها تلك الإجراءات، لافتا الى ان "اجتماع مجلس الأمن اليوم يُعدّ خطوة حاسمة في حشد العالم للتحدث بصوت واحد: رفض استخدام القوة، والدعوة إلى وقف التصعيد العسكري، وتأييد الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل للسير إلى الأمام، والمطالبة بالمساءلة من كل دولة عضو للامتناع عن الاعتداء على جيرانها".

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