"القطرية" وبوينغ.. توقيع اتفاقات لشراء عشرات الطائرات

2022/01/31 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت شركة "بوينغ" الأميركية اتفاقين رئيسين مع الخطوط الجوية القطرية ينصّ أحدهما على بيع الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرة شحن من طراز "777 إكس"، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 20 مليار دولار، كما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

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