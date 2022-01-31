2022/01/31 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة جنديين بتفجير عبوة ناسفة في الموصل

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