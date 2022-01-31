تعرف على مواصفات الحاسب الجديد من لينوفو

2022/01/31 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من بين أبرز المنافسين لحواسب Galaxy اللوحية من سامسونغ حاليا حاسب Lenovo Tab P12 Pro الذي بدأ بالانتشار بشكل واسع أواخر العام الماضي.ويأتي الحاسب بهيكل أنيق بأبعاد (285.6/184.5/5.6) ملم، وزنه 565 غ، ومجهز بلوحة مفاتيح خارجية تمكّن من استعماله كحاسب محمول متكامل.وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 12.6 بوصة، دقة عرضها […]

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