الخنجر يرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني: أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل “الخير”

2022/01/31 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، اليوم الاثنين، على تغريدة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، مشيرا الى ان أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل “الخير”.وقال الخنجر في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: “أغلب مبادرات الأوقات الصعبة تأتي من أربيل الخير ومن الرئيس البارزاني”.واضاف “عام ٢٠١٠ أنقذ البارزاني […]

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