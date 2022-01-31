تحذير من تقلص مياه بحيرة الرزازة وانتهاء سبل عيش الصيادين

2022/01/31 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

تظهر بحيرة الرزازة ، المعروفة أيضًا باسم بحيرة الملح ، على شكل امتداد من اللون الأزرق بجانب الطريق الصحراوي الممتد من مدينة كربلاء المقدسة باتجاه حدود العراق مع المملكة العربية السعودية ، لكن حواف مياهها الهادئة الآن تملؤها الأسماك الميتة.

وبحسب تقرير ، اعده موقع "middle east eye” البريطاني وترجمته (بغداد اليوم)،انه "يقدر بأن البحيرة ، التي تقع على بعد 40 كيلومترًا غرب كربلاء ، تقلصت بنسبة 40٪؜ في الآونة الاخيرة"

قال احد الصيادين لموقع Middle East Eye: "كان هناك الكثير من الأسماك ، لكن هناك القليل منها الآن لأن البحيرة آخذة في الانكماش".



مضيفاً ان"البحيرة كانت تغذيها روافد صغيرة من نهر الفرات ولكن هذه الروافد قطعت ومنذ عام 2003 لم تصل المياه إلى البحيرة ، لذلك أصبحت المياه أكثر ملوحة ولا تستطيع أسماك المياه العذبة أن تعيش في هذه المياه المالحة"

ووضح قائلاً: "لم تكن الأسماك الميتة مريضة ، فهي تموت لأن المياه أصبحت أكثر ملوحة.



في الشتاء ، يمكن للأسماك أن تتكيف مع المياه المالحة ولكن في فصل الصيف الحار للغاية ، يجعل التبخر المياه أكثر ملوحة"

وقال احد الصيادين ايضا ً"كان الماء أفضل من قبل وكان هناك أسماك متنوعة ، لكن جميع الأنواع المختلفة تقريبًا اختفت" وتابع "نحن نعتمد الآن على نوع واحد من الأسماك ، وهي أصغر حجمًا ووزنها أقل بكثير من ذي قبل ،ليس فقط الأسماك هي التي تموت ، ولكن أيضًا سبل العيش المحلية المتوارثة عبر عدة أجيال"

تابع التقرير البريطاني، انه بحسب الاحصاءات ، فقد "كان هناك حوالي 1،000 عائلة تعتمد على صيد الأسماك في المنطقة ، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى 50 فقط، حيث تخلى الكثير من الصيادين عن العمل لأنهم لم يتمكنوا من إعالة أسرهم على الدخل المتواضع الذي يمكن الحصول عليه من هذا العدد الصغير من الأسماك"

-السدود والجفاف-ولفت التقرير ، الى ان "الصيادون ، يعتقدون أن تقلص مياه البحيرة هو نتيجة مشاريع السدود في المنبع ، خاصة في تركيا المجاورة ، التي افتتحت أول سد لها على نهر الفرات في عام 1974"

وفقًا للدكتور عون عبد الله ، المستشار والناطق باسم وزارة الموارد المائية العراقية، يؤثر مزيج من مشاريع السدود الجارية في المنبع والجفاف المتقطع الذي يقلل من هطول الأمطار السنوية على بحيرة الرزازة.

وقال عبدالله لموقع Middle East Eye: "لسنوات عديدة لم نوفر المياه العذبة لهذه المنطقة لمجرد أننا لا نملك ما يكفي من الموارد".

واضاف"لا يمكننا إطلاق المياه العذبة هناك إلا عندما يكون نهر الفرات به فيضانات عالية ، لكننا لا نعرف متى أو ما إذا كان سيحدث ذلك لأن نهر الفرات قد تغير الآن من نهر حر إلى نهر خاضع للسيطرة بعد بناء العديد من السدود والخزانات في تركيا "

وتابع: "الرزازة في حالة سيئة لأننا لا نملك ما يكفي من المياه.



نقوم فقط بضخ بعض المياه قليلة الملوحة من منطقة صرف واحدة للحفاظ عليها كبحيرة صغيرة ودعم البيئة المحيطة ، ولكن منطقة الصرف هذه فقيرة جدًا وجافة".

قد تكون مياه الصرف هذه هي السبب في أن لقطات ناسا أشارت إلى أنه في عام 2020 ، تعافت البحيرة جزئيًا إلى نفس الحجم المسجل في عام 2015.



ومع ذلك ، فإن إمدادات المياه قليلة الملوحة لا تفعل شيئًا لمساعدة الصيادين لأنها ترفع مستويات الملوحة ، وهو ما يقتل السمكة.

-اختفاء الحياة البرية-يعتقد صيادو بحيرة الرزازة أيضًا أن محنتهم قد تم تجاهلها من قبل المستويات السياسية في العراق الذين يزعمون أن لديهم القليل من الاهتمام بدعم التجارة المتواضعة مثل تجارة الصيادين.ومع ذلك ، أوضح عبد الله عون ، أنه" في سنوات الجفاف مثل عام 2021 ، كان على وزارة الموارد المائية إعطاء الأولوية لمياه الشرب، والحفاظ على تدفقات الأنهار ودعم الزراعة"لفت التقرير الى ان "إمدادات المياه في العراق غير قادرة على تلبية الطلب الحالي ، وتواجه البلاد مشكلات أخرى متعلقة بالمياه بما في ذلك سوء الصرف الصحي والتلوث ، فقد تم شطب بحيرة الرزازة تقريبًا.ومعها ، لا تتعرض أسماك البحيرة المتضائلة فقط للتهديد ، ولكن أيضًا تنوعها البيولوجي الأوسع"

وبين انه"على الرغم من أنه يمكن رؤية مجموعة كبيرة من طيور البجع تتمايل على البحيرة ، إلا أن حياة الطيور الأخرى تتلاشى ،حيث إن القطعان السنوية من الطيور المهاجرة من أوروبا ، والتي تُرى عادةً في هذا الوقت من العام ، لم تعد موجودة"

-جذب سياحى-كانت التوقعات القاتمة حول زوال البحيرة بالكامل موجودة منذ سنوات ، حيث أشار تقرير عام 2011 إلى أن البحيرة قد تجف في غضون عامين.ومع ذلك ، على الرغم من تقلص حجمها المسجل سابقًا البالغ 1562 كيلومترًا مربعًا ، إلا أن بحيرة الرزازة لا تزال تعاني من حجم كبير ولا تزال موقعًا ترفيهيًا شهيرًا.

تتدفق العائلات والزوار من كربلاء القريبة إلى البحيرة في عطلات نهاية الأسبوع ، للتنزه على شواطئها أو القيام برحلات ممتعة بالقوارب عبر امتدادها الأزرق.

-الأول في الخط-يخشى الصيادون ، إذا استمرت بحيرة الرزازة في الانكماش ، أنه في النهاية لن يكون هناك أسماك ولا سياحة ، وستصبح البحيرة مجرد قطعة أخرى من الصحراء.قد تكون نظرتهم القاتمة متجذرة جزئياً في الحقيقة.

ووفقًا للمتحدث بأسم وزارة الموارد المائية، فأنه "إذا كانت مشاريع المنبع التركية تقلل تدريجيًا من تدفق المياه إلى سوريا والعراق - ليس فقط إلى نهر الفرات ولكن أيضًا إلى نهر دجلة - وإذا استمرت سنوات الجفاف في المنطقة ، فقد لا تكون الرزازة هي البحيرة الوحيدة المعرضة للتهديد في العراق"

وقال"ومع ذلك ، فإن بحيرة الرزازة هي الأولى في الترتيب ، وفي ظل الظروف الجوية الحالية في العراق ونقص المياه ، فإن الأمل ضئيل في إحياء البحيرة ،وفقًا لدراساتنا ، لسوء الحظ ، ستجف بحيرة الرزازة".

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