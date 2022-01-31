الصحة تعلن عن وصول تسع شاحنات محاليل غسيل كلى مع مستلزماتها

2022/01/31 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن وصول تسع شاحنات عبر المنفذ الشمالي تحمل محاليل غسيل كلى مع مستلزماتها من مناشيء عالمية رصينة.واضاف بيان للوزارة : ان قسم الاخراج الكمركي قام بانجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها تمهيدا لتسليمها الى الجهات المستفيدة./انتهى9

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