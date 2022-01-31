إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية

2022/01/31 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إقالة المدرب منذر الكبير من قيادة المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية.وكتب الاتحاد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير وتعيين جلال القادري خلفا له".وأضاف الاتحاد أنه "بالمناسبة نشكر منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية".وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك النتيحة./انتهى9

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