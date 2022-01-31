2022/01/31 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب يد العراق يخفق في التأهل إلى كأس العالم بغداد- الزمان اخفق المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، في التأهل لكأس العالم اثر خسارته ، امام كوريا الجنوبية بفارق هدفين 26-24 هدف.وانتهى الشوط الاول بتأخر المنتخب العراقي لكرة اليد امام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 13-11 هدف.وخاض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد ، آخر مبارياته […]

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