2022/01/31 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناء صوت عراقي افتقدناه – فائز جواد يقينا المتتبع للاصوات العراقية النسائية يتذكر اصواتا اثبتت مقدرتها في الغناء العراقي و انها امتداد اكيد لزمن حين كان العراق ينعم بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في العهد الملكي فظهرت العديد من المطربات مثل سليمة مراد وعفيفة سكندر وزهور حسين لغاية اول ظهور للمطربة الكبيرة مائدة نزهت الذي كان في […]

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