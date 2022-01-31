2022/01/31 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذكرة قتل فيلم أكشن الموصل – الزمان يبدأ في العاشر من شباط الجاري عرض فيلم (تذكرة قتل01) للمؤلف والمخرج الموصلي ليث محمد العسكري في العديد من دور السينما وهو من فئة افلام الأكشن، بكادر وممثلين ووجوه شابة جديدة، وعن الفيلم قال الغسكري وفقا لصفحة يلا في (فيسبوك) ان( الفيلم يدخل ضمن سلسلة الأفلام الطويلة بمدة […]

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