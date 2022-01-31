2022/01/31 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r62cq5N1eRU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: سنعود إلى المحاصصة إذا وافق السيد الصدر على مشاركة المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: سنعود إلى المحاصصة إذا وافق السيد الصدر على مشاركة المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).