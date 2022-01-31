إصابة جنديين بانفجار عبوة في الموصل

2022/01/31 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة جنديين بانفجار عبوة في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب قاطع عمليات الجيش العراقي بمنطقة السحاجي في الموصل".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابة جنديين بجروح مختلفة".

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