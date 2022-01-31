هل ينجح أخنوش في اطلاق استراتيجية ثقافية توزاي القطار السريع من طنجة إلى لكويرة؟

2022/01/31 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون قال مسؤول مغربي رفيع المستوى ، إن الحكومة تتوفر على إرادة سياسية كافية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية، لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية، حرصا منها على إعلاء قيم الانتماء للوطن وتثمين اللغات الوطنية والذاكرة الثقافية المشتركة والوفاء للإبداع المغربي على صعيد آخر، ظلت الحكومات المتعاقبة بالمغرب، منذ […]

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