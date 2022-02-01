البنتاغون: الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في ردع ثالث هجوم صاروخي للحوثيين هذا الشهر

2022/01/31 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات العربية المتحدة في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في وقت مبكر من صباح الاثنين.

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