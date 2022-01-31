امانة بغداد تعلن تفعيل خطة لتصريف مياه الامطار في العاصمة

2022/01/31 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، تفعيلها لخطة تصريف مياه الامطار في عموم مناطق العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقته “ايرث نيوز”، ان “الخطة تضمنت تشغيل المحطات الرئيسة والفرعية بالتنسيق مع دائرة مجاري بغداد ونشر الآليات التخصصية في التقاطعات والساحات المهمة مع تقسيم قواطع الدوائر البلدية لعدة مقاطع يتولى ادارتها احد المعاونين او مدراء الاقسام […]

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