المحكمة العليا القبرصية تبرئ بريطانية من تهمة تلفيق تعرضها لاغتصاب جماعي

2022/01/31 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ برأت المحكمة العليا القبرصية شابة بريطانية من حكم إدانة صدر بحقها بتهمة تلفيق تعرضها لاغتصاب جماعي على أيدي 12 سائحا إسرائيليا في منتجع للعطل الصيفية في الجزيرة المتوسطية.وتمكن محامو الدفاع عن البريطانية من إثبات أن العدالة لم تأخذ مجراها حين دانتها محكمة محلية في يناير 2020 بتهمة تضليل الرأي العام وحكمت عليها […]

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