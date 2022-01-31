شيءٌ من اللغة العربية ح 28 (الاستغاثة، والنُدبة، والترخيم). - مديح الصادق

2022/01/31 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق نظرا لعلاقة هذه المواضيع بأسلوب النداء الذي تناولناه بمحاضرتنا السابقة، الرقم 27 ؛ فقد أفردنا لها محاضرة منفردة تسهيلاً للموضوع.الاستغاثة: عناصرها (يا النداء، المُستغاث، المستغاث له)، نحو:يا لَزيدٍ لِعمرٍو.سبقت المُستغاث (لام الجر المفتوحة)، وسبقت المُستغاث له (لام الجر المكسورة).برَّر النحاة فتح (لام المُستغاث) بأن المنادى يقع موقع الضمير، واللام تفتح مع الضمير، كقولك: (لَكَ، لَهُ ......





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