زمن الكورونا .. الخوف والعنف - هوازن خداج

2022/01/31 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هوازن_خداج سيكون لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تأثير عميق ودائم على العالم الذي نعيش فيه.



سوف ينقسم عالمنا بوضوح إلى عصرين: ما قبل «كوفيد- 19» وما بعد «كوفيد-19».تمهيد لم يشهد عالم ما بعد الحداثة اضطراداً متسارعاً لإزهاق الروح البشرية منذ الحرب العالمية الثانية مثلما فعل الوباء الذي أدخل كافة مجالات الحياة المعاصرة في تيه خوض معركة مع عدو مجهول، فالوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا (Covid-19 ......





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