2022/01/31 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نبيل_عودة 1 - حين يتحدث القلببادرها: هل يمكن التعارف؟لم تجب ولم تلتفت اليه.واصلت شرب فنجان الشاي.
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#نبيل_عودة 1 - حين يتحدث القلببادرها: هل يمكن التعارف؟لم تجب ولم تلتفت اليه.واصلت شرب فنجان الشاي.
وكأنها معزولة عن محيطها.قال: آسف لا اريد ازعاجك..
لم تلتفت.قال: شكرا...
آسف لتجاوزي الحدود.
انا صافي النية.ابتعد عنها كمحارب مهزوم.
بالقرب من طاولتها تهامس شخصان وهما يضحكان بصوت مرتفع.سأل: هل تسخران مني؟ردا بنفس الوقت: انها صماء وخرساء.اصيب بصدمة.تأملها بصمت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوحات قصصية - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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