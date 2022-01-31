لوحات قصصية - نبيل عودة

2022/01/31 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة 1 - حين يتحدث القلببادرها: هل يمكن التعارف؟لم تجب ولم تلتفت اليه.واصلت شرب فنجان الشاي.



وكأنها معزولة عن محيطها.قال: آسف لا اريد ازعاجك..



لم تلتفت.قال: شكرا...



آسف لتجاوزي الحدود.



انا صافي النية.ابتعد عنها كمحارب مهزوم.



بالقرب من طاولتها تهامس شخصان وهما يضحكان بصوت مرتفع.سأل: هل تسخران مني؟ردا بنفس الوقت: انها صماء وخرساء.اصيب بصدمة.تأملها بصمت ......





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