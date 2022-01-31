2022/01/31 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d9Vz2ERboDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخبار سارة من بيروت حول مشاركة زيداناقبال و شيركو كريم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخبار سارة من بيروت حول مشاركة زيداناقبال و شيركو كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).