المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني



المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني
2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علّوكي‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ .

‬السعادة‭ ‬سر‭ ‬العافية‭ .

‬العافية‭ ‬كنز‭ ‬الكنوز‭ .

‬الكنوز‭ ‬نهبها‭ ‬الأوغاد‭ .‬ الأوغاد‭ ‬أفسدوا‭ ‬البلاد‭ .

‬البلاد‭ ‬قتلها‭ ‬أهلها‭ ‬والغزاة‭ .

‬الغزاة‭ ‬جائحة‭ ‬الجوائح‭ .

‬ الجوائح‭ ‬هي‭ ‬كورونا‭ ‬وأخواتها‭ ‬بالرضاعة‭ .

‬الرضاعة‭ ‬شحيحة‭ ‬بخيمة‭ ‬اللجوء‭ .

‬ اللجوء‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬غداً‭ .

‬غداً‭ ‬سألتقي‭ ‬كنانة‭ .

‬كنانة‭ ‬أخت‭ ‬يسار‭ .

[…]

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