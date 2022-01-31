2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علّوكي يشعر بالسعادة .
السعادة سر العافية .
العافية كنز الكنوز .
الكنوز نهبها الأوغاد . الأوغاد أفسدوا البلاد .
البلاد قتلها أهلها والغزاة .
الغزاة جائحة الجوائح .
الجوائح هي كورونا وأخواتها بالرضاعة .
الرضاعة شحيحة بخيمة اللجوء .
اللجوء اليوم أو غداً .
غداً سألتقي كنانة .
كنانة أخت يسار .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السعادة سر العافية .
العافية كنز الكنوز .
الكنوز نهبها الأوغاد . الأوغاد أفسدوا البلاد .
البلاد قتلها أهلها والغزاة .
الغزاة جائحة الجوائح .
الجوائح هي كورونا وأخواتها بالرضاعة .
الرضاعة شحيحة بخيمة اللجوء .
اللجوء اليوم أو غداً .
غداً سألتقي كنانة .
كنانة أخت يسار .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).