المطاردة القصصية الثالثة بعد العشرين-علي السوداني

2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّوكي‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ .‬السعادة‭ ‬سر‭ ‬العافية‭ .‬العافية‭ ‬كنز‭ ‬الكنوز‭ .‬الكنوز‭ ‬نهبها‭ ‬الأوغاد‭ .‬ الأوغاد‭ ‬أفسدوا‭ ‬البلاد‭ .‬البلاد‭ ‬قتلها‭ ‬أهلها‭ ‬والغزاة‭ .‬الغزاة‭ ‬جائحة‭ ‬الجوائح‭ .‬ الجوائح‭ ‬هي‭ ‬كورونا‭ ‬وأخواتها‭ ‬بالرضاعة‭ .‬الرضاعة‭ ‬شحيحة‭ ‬بخيمة‭ ‬اللجوء‭ .‬ اللجوء‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬غداً‭ .‬غداً‭ ‬سألتقي‭ ‬كنانة‭ .‬كنانة‭ ‬أخت‭ ‬يسار‭ .[…]

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