القطار الأصفر يتنقل منذ قرن بين قمم الثلوج والمناظر الخلابة

2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلفرانش‭ ‬دو‭ ‬كونفلان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتنقل‭ “‬القطار‭ ‬الأصفر‭” ‬وسط‭ ‬الجبال‭ ‬المكسوة‭ ‬بالثلوج‭ ‬بين‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بينها‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حوالى‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬متيحا‭ ‬للركاب‭ ‬التمتع‭ ‬بمناظر‭ ‬خلابة‭ ‬صيفا‭ ‬شتاء‭ ‬على‭ ‬سفح‭ ‬جبال‭ ‬البيرينيه‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬منطقة‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الإسبانية‭.‬ ويعتمد‭ ‬القطار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬منسوخة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مترو‭ ‬باريسي،‭ […]

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