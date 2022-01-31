سبايدرمان: نو واي هوم» يحافظ على الصدارة

2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حافظ‭ ‬فيلم‭ “‬سبايد‭-‬مارن‭: ‬نو‭ ‬واي‭ ‬هوم‭” ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬كانت‭ ‬هادئة‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بكوفيد‭-‬19،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬وحصد‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تصدّر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬لستة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه،‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ […]

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