2022/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لوس انجليس (أ ف ب) – حافظ فيلم “سبايد-مارن: نو واي هوم” بسهولة على الصدارة في شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية أسبوع كانت هادئة بسبب موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، وفق تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.وحصد الفيلم الذي تصدّر شباك التذاكر لستة من أصل سبعة أسابيع منذ إطلاقه، 11 مليون دولار بين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبايدرمان: نو واي هوم» يحافظ على الصدارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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