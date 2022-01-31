2022/01/31 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث قادة الإطار التنسيقي الحراك السياسي الاخير والمتمثل باجتماع الحنانة وما نتج عنه .وذكر مصدر من داخل الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ان قادة الاطار قطعوا شوطا كبيرا في مباحثاتهم التي جرت في منزل، حيدر العبادي.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “اجتماع قيادات الاطار التنسيق اليوم تناول لقاء الحنانة بين الحلبوسي والخنجر وبارزاني […]

ظهرت المقالة قادة التنسيقي يبحثون اجتماع الحنانة ولقاء خلال الساعات المقبلة مع التيار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة التنسيقي يبحثون اجتماع الحنانة ولقاء خلال الساعات المقبلة مع التيار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة التنسيقي يبحثون اجتماع الحنانة ولقاء خلال الساعات المقبلة مع التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).