2022/01/31 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن الإمارات العربية المتحدة تمكنت بنجاح من ردع صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن أمس، مضيفًا أنه على اتصال يومي بالإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يناقش هجوم الحوثي على الإمارات مع تميم بن حمد.. ويعتزم تسمية قطر حليفًا رئيسًا من خارج الناتو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يناقش هجوم الحوثي على الإمارات مع تميم بن حمد.. ويعتزم تسمية قطر حليفًا رئيسًا من خارج الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).