اصابة وزيرة الخارجية البريطانية بفيروس كورونا

2022/01/31 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل الذاتي في المنزل.ووفقا لما كتبته تروس عبر حسابها بموقع تيوتر أكدت أن الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجري لها جاءت نتيجته إيجابية.وقالت: “ثبتت إصابتي بكوفيد هذا المساء، لحسن الحظ تلقيت جرعاتي الثلاث وسأعمل من المنزل أثناء العزلة”.ا ع

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