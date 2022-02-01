بعد النزاع العشائري.. فرض حظر تجوال في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان

2022/02/01 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصد امني، الاثنين، بفرض حظر تجوال في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان على خلفية النزاع العشائري.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قائد شرطة ميسان فرض حظرا للتجوال بشكل مؤقت ومشدد على الاشخاص والعجلات من قبل فوج المهمات الخاصة وسوات والجيش العراقي".وكان مصدر أمني، افاد، بوقوع قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ميسان.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نزاعا عشائريا تجدد بين عشيرتين ضمن قلعة صالح في ميسان".وبين أن "ذلك اسفر عن مقتل شخص واصابة 3 وحرق منزل، ولايزال النزاع مستمر".وأكد أن "قوة امنية توجهت في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".

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