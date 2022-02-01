تحالف عزم يؤكد ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار

2022/02/01 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار وعدم التفرد برسم خارطة الطريق من طرف بعينه.وشدد التحالف خلال اجتماع لاعضائه بحسب بيان له على ضرورة النأي بالنفس عن الاصطفافات التي تولد مشاكل عميقة، فضلا عن أهمية انصاف المناطق المحررة وانهاء ملف النزوح والمغيبين والتهديدات الأمنية المكررة./انتهى9

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