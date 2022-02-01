مجلس الأمن يصوت على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

2022/02/01 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصوت مجلس الأمن الدول، الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا.وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مجلس الأمن الدولي، صوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".

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