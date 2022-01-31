بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب.. النيابة المغربية تطلب العقوبة القصوى للريسوني

2022/02/01 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة المغربية، خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، بتهمة "الاعتداء جنسياً" على شاب، إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.

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