القبض على متهم بالسرقة في ذي قار

2022/02/01 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم، القاء القوات الامنية في المحافظة القبض على متهم بالسرقة في قضاء سوق الشيوخ.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز مكافحة اجرام ذي قار/ شعبة اجرام سوق الشيوخ تمكنت من القبض على المتهم ( هـ.ن.ع ) تولد 1994 يسكن سوق الشيوخ”.واشار البيان الى ان […]

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