2022/02/01 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يدعو إلى تفعيل المواطنة الصالحة الناصرية – باسم الركابي اثنى محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، على اعمال الجهد الهندسي للحشد الشعبي وبلدية الناصرية لخدمة شوارع عدة في الناصرية ومنها حي الجامعة .جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ في الحي للاطلاع على الواقع الخدمي فيها .واكد ان (هذا الجهد هو […]

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