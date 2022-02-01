2022/02/01 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامـراء تسجّل سبعـة مستحضـرات دوائيـة فـي وزارة الصحـة بغداد – الزمان – أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خِلال قسم التسجيل في بغداد التابع لها عن تسجيل سبعة مُستحضرات دوائية تحمل علامة SDI التجارية خِلال العام الجاري .وأشـارت مُدير قسم التسجيل مـروج هاشـم إلى إنَ […]

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